Lombardia: a Palazzo Pirelli ‘L?uomo più veloce del mondo’, storia di Francesco Agello

Milano, 21 set. (Adnkronos) – Si intitola ‘Francesco Agello, l’uomo più veloce del mondo’ la mostra storico-fotografica che è stata allestita a Palazzo Pirelli, dedicata al famoso aviatore autore del primato mondiale di velocità su idrovolanti, record raggiunto da Agello nel 1934 ai comandi di un Macchi-Castoldi M.C.72 portato alla velocità media di 709,202 km/h: un valore, per la categoria idrovolanti con motore a pistoni, ancora imbattuto.

Alla presentazione della mostra è intervenuto il presidente del Consiglio regionale Federico Romani che, alla presenza anche dell?assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, ha sottolineato come “questa mostra si inserisce nel calendario di eventi che abbiamo voluto per celebrare i 100 anni dell?aeronautica militare e testimonia non solo l?audacia e l?abilità come pilota di Agello, ma anche l’ingegnosità e l’eccellenza dell’industria aeronautica italiana dell’epoca e dei suoi protagonisti. La mostra, dunque, non è solo un tributo a un grande aviatore italiano, ma anche un omaggio alla capacità di innovare e saper fare del nostro Paese e della nostra regione in particolare”.

“E? un grande piacere per me poter portare nel cuore delle istituzioni regionali questa mostra -ha sottolineato la presidente della commissione Sanità Patrizia Baffi, che si è fatta promotrice dell?iniziativa- perché si tratta di un lavoro di grande qualità e perché significa celebrare il mio territorio, il Lodigiano, attraverso un grande personaggio che ne ha fatto la storia. Ringrazio Francesco Dionigi per aver reso possibile questa opera, attraverso un puntiglioso lavoro di ricostruzione e racconto che ci permette di scoprire e riscoprire la figura di Francesco Agello, ‘l?uomo più veloce del mondo’, partito da Casalpusterlengo e protagonista di imprese memorabili che meritano di essere rivissute con immagini e reperti storici davvero interessanti. Questa mostra è il racconto della tenacia, dell?ambizione e della forza di volontà, valori fondanti della vita di Agello che è importante proiettare anche oggi come esempio e ispirazione, soprattutto per i più giovani”.

“La mostra -ha sottolineato il giornalista e curatore Francesco Dionigi- vuole evidenziare la forza di volontà di Agello che, da un futuro prospettato da operaio, diventa ‘L’uomo più veloce del mondo’ come lo definì Gabriele D’Annunzio: applicazione, temerarietà e, perché no, un pizzico di fortuna lo hanno portato a coronare il suo sogno. Questa mostra vuole soprattutto evidenziare la forza di volontà di Agello, che non ha mai desistito dal suo obiettivo fino a raggiungerlo per entrare nella storia”.

La mostra storico-fotografica ‘Francesco Agello, l?uomo più veloce del mondo’ sarà visitabile al piano terra di Palazzo Pirelli fino al 5 ottobre, con ingresso libero al pubblico nei seguenti orari:

lunedì-giovedì: 9.30-13.30 (ultimo ingresso 12.30) / 14.30-17.15 (ultimo ingresso 16.30) e venerdì: 9.30-13.30 (ultimo ingresso 12.30).