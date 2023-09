Lombardia: Romani a Giornata Protezione civile, ‘sistema corre con gambe volontari’

MeteoWeb

Milano, 23 set. (Adnkronos) – “In ogni emergenza, le donne e gli uomini della Protezione civile mettono sempre in campo le loro energie, la loro determinazione, le loro competenze, il loro coraggio e la loro generosità. Ma non solo. La loro attività contribuisce ogni giorno a far crescere la cultura della sicurezza. L?obiettivo è semplice e chiaro: rendere i cittadini consapevoli del ruolo attivo che ognuno di loro può svolgere, a partire dai piccoli gesti e dai comportamenti di ogni giorno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, intervenendo alla Giornata della Protezione civile regionale che si è svolta questa mattina a Milano, in piazza Città di Lombardia.

“Le istituzioni lombarde -ha sottolineato Romani- lavorano ogni giorno per sostenere e promuovere progetti in grado di organizzare e rendere sempre più efficace ed efficiente il sistema di Protezione civile della nostra regione con la convinzione che la cultura della sicurezza passa, in primo luogo, da un cittadino più formato e consapevole. Un sistema complesso che fa scuola nel mondo ed è all?altezza di un Paese moderno e dinamico, ma che può camminare solo sulle gambe dei volontari: l?impegno del singolo è indispensabile al funzionamento dell?intero sistema. Questa è la benzina che fa muovere il motore del sistema regionale di Protezione civile. Perché senza il cuore dei volontari sarebbe impossibile diffondere la cultura di protezione civile”.

Il presidente Romani ha premiato le colonne mobili di Protezione civile delle province di Monza Brianza e Lodi e inoltre ha consegnato una targa al sindaco di Massa Lombarda (Ra) Daniele Bassi e all?assessore alla Protezione civile del Comune Bagnocavallo (Ra) Caterina Corzani, territori colpiti lo scorso maggio da alluvioni e frane. Alla giornata della protezione civile erano presenti anche l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, Romano La Russa e il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.