Maltempo: Buonguerrieri (Fdi), ‘grande impegno Sangiuliano, risultati dovrebbero zittire sinistra’

MeteoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Ringraziamo il ministro Gennaro Sangiuliano che, accogliendo il nostro invito a visitare i luoghi colpiti dall’alluvione, si è subito attivato per sostenere gli sforzi della ricostruzione: le risorse derivanti dall’evento Italy loves Romagna, che si aggiungono alle altre già annunciate, per la Biblioteca Malatestiana, l’Archivio comunale di Forlì, la Rocca dei Conti Guidi di Dovadola, la Biblioteca comunale di Tredozio si aggiunge all’impegno per la Basilica del Monte di Cesena e per l’architettura rurale. Tutto questo testimonia la grande concretezza del governo Meloni e il continuo impegno rivolto al nostro territorio”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.