Manageritalia, consegnato al sindaco di Cesena un quad per la Croce Rossa

MeteoWeb

Bologna, 22 set. (Adnkronos/Labitalia) – Non si ferma l?attenzione e la solidarietà di Manageritalia Emilia-Romagna nei confronti della popolazione e delle amministrazioni colpite dall?alluvione. È stato recapitato oggi pomeriggio al sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, il nuovo quad che andrà a incrementare la flotta di mezzi a disposizione della sezione locale della Croce Rossa. A consegnare le chiavi dell?agile quattroruote all?amministrazione è stata Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia Romagna affiancata da Gino Lemmi Gigli, segretario generale di Manageritalia Emilia Romagna.

?Siamo grati a Manageritalia Emilia-Romagna -commenta il sindaco di Cesena Enzo Lattuca- per la vicinanza dimostrata alla nostra comunità e per questa importante donazione che certamente consentirà a Croce Rossa di implementare le proprie attività di assistenza, ma anche di assicurare un sostegno concreto al territorio. L?alluvione ha colpito in modo pesante la popolazione cesenate e la stessa sede di Croce Rossa che, pur essendo stata danneggiata, non si è mai fermata tenendo fede alla propria missione di soccorso e garantendo un aiuto importante a quanti, nel corso di quei giorni difficili, avevano bisogno?.

?Come Associazione -spiega Cristina Mezzanotte, Presidente di Manageritalia Emilia Romagna- ci siamo messi, sin da subito, a disposizione della popolazione e delle imprese colpite dall?alluvione raccogliendo l?invito del presidente Bonaccini per far ripartire al più presto il nostro territorio dopo questa ferita. Empatia, competenza, comunità, responsabilità e futuro sono i valori che contraddistinguo Manageritalia e che ci guidano nel nostro agire. Su questa linea la donazione di questo mezzo, come esempio di impegno verso la crescita e l?attenzione alle imprese, alla cittadinanza e al territorio?.

La donazione è resa possibile grazie all?iniziativa solidale avviata da Manageritalia Emilia-Romagna presso i propri associati che ha permesso di raccogliere oltre 17mila euro necessari all?acquisto di un mezzo speciale come il quad, dotato anche di un carrello polifunzionale che rende il mezzo utile e versatile alle diverse esigenze della Croce Rossa. Quella di questo pomeriggio è solo l?ultima delle tante azioni solidali poste in essere da Manageritalia che sin da subito si è attivata per portare sostegno economico e aiuto alle persone e imprese colpite dell?alluvione.

Un sostegno che ha preso il via con una donazione di 20mila euro alla Fondazione Francesca Rava che ha permesso, nei giorni immediatamente successivi al disastro, di realizzare un panificio mobile in grado di distribuire gratuitamente pane, focaccia e altri prodotti da forno alla popolazione alluvionata e di rifornire 4 mense della Protezione Civile, collocate nelle aree più colpite del territorio, per un totale di oltre 3.400 persone al giorno

L?iniziativa replica quanto fatto da Manageritalia già nel 2012, a favore delle popolazioni vittime del sisma, raccogliendo oltre 60mila euro di fondi per l?acquisto di arredi per le scuole, tablet e pc, materiali per corsi specifici, lavagne interattive, mezzi di trasporto e abbonamenti a studenti per il trasporto pubblico.