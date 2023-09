Manovra: Gelmini (Az), ‘sanità al centro, governo non sprechi quest’occasione’

MeteoWeb

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Recenti dati Istat certificano l’andamento negativo dell’economia italiana, a partire da un calo dello 0,4% del Pil rispetto al trimestre precedente. Numeri non entusiasmanti, soprattutto in vista dalla prossima manovra che dovrà essere attenta ai conti pubblici, che dovrà concentrarsi su quello che davvero serve al Paese e non sulle bandierine di partito. Con Carlo Calenda da settimane chiediamo di porre al centro della prossima legge di bilancio la sanità. Sappiamo che la coperta è corta, ma non si può sprecare questa occasione: la sanità è in affanno e serve un cambio di rotta. Come Azione abbiamo messo a punto un piano che prevede tra l?altro di snellire le liste d?attesa facendo ricorso all?intramoenia per le visite ambulatoriali o di ridurre gli accessi al pronto soccorso. Proviamo ancora una volta a dare il nostro contributo con proposte concrete e di buonsenso. Ora anche il governo dimostri di avere a cuore la sanità e dia risorse adeguate al nostro Servizio sanitario nazionale”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.