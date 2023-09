Manovra: Renzi, ‘vediamo che fa Meloni, salario minimo? Proposta demagogica’

MeteoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – Sulla manovra “vediamo cosa fa Meloni. Ha dato 890 milioni di euro alle società di serie A… Vorrei fare una proposta: visto che il salario minimo è una proposta demagogica, io propongo che tutto ciò che l’imprenditore decide di dare al lavoratore sia totalmente detassata per l’imprenditore e per il lavoratore”. Così Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4. “Questa nostra proposta, lanciata in campagna elettorale, era stata rilanciata anche da Leo di Fdi”.