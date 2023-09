Messina Denaro: i funerali saranno vietati, il boss verrà tumulato al cimitero

MeteoWeb

Palermo, 25 set. (Adnkronos) – Non saranno celebrati i funerali religiosi per il boss Matteo Messina Denaro. E non tanto per le sue ultime volontà, ma perché sarà il Questore di Trapani a vietarli, come accade con tutti i boss mafiosi. Il capomafia in un vecchio pizzino ritrovato dai carabinieri del Ros nel covo di Campobello di Mazara aveva criticato duramente la Chiesa annunciando di volere rifiutare “ogni celebrazione religiosa perché fatta di uomini immondi che vivono nell?odio e nel peccato?. E ancora: ?Non sono coloro che si proclamano i soldati di Dio a poter decidere e giustiziare il mio corpo esanime. Non saranno questi a rifiutare le mie esequie?rifiuto tutto ciò perché ritengo che il mio rapporto con la fede è puro, spirituale e autentico, non contaminato e politicizzato. Dio sarà la mia giustizia?. Dunque, il boss Messina Denaro, dopo l’autopsia che sarà effettuata all’Aquila, verrà trasferito a Castelvetrano (Trapani) dove verrà tumulato al cimitero. Senza alcuna cerimonia.