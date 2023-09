Meteo, Ottobre inizia con un poderoso Anticiclone: almeno 7-8 giorni di sole, caldo anomalo al Nord

MeteoWeb

Ottobre inizierà così come si concluderà Settembre, con un grande Anticiclone in risalita dal nord Africa sull’Italia. L’alta pressione garantirà un lungo periodo di bel tempo in tutto il nostro Paese, dopo gli ultimi fenomeni temporaleschi di domani e l’instabilità residua di sabato al Sud. L’anticiclone garantirà bel tempo soprattutto al Centro/Nord, ma da domenica in poi anche al Sud, con temperature in forte aumento.

Il caldo anomalo sarà più importante al Nord, mentre il Sud rimarrà coinvolto in una circolazione più fresca e instabile nell’area Mediterranea. Tuttavia anche nel meridione le temperature rimarranno ben superiori alla norma anche la prossima settimana. Il mese di Settembre si concluderà con una grande anomalia di caldo a livello nazionale, forse sarà il mese in assoluto più caldo di tutto il 2023 fino al momento, e ottobre non inizierà sotto diversi auspici.

La situazione potrebbe cambiare al Nord Italia soltanto tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, quando è possibile il ritorno del maltempo con temperature in calo. Ma di quest’eventualità parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

