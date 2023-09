Migranti: altri quattro sbarchi a Lampedusa, arrivati in 108

MeteoWeb

Palermo, 29 set. (Adnkronos) – Altri quattro sbarchi sull’isola di Lampedusa, in poche ore di distanza. Sono sette in tutto gli sbarchi di migranti oggi a Lampedusa. Nel primo sono arrivati in otto, tra cui due minori. Tutti tunisini. Nel secondo sono arrivati in 35 tra cui sei minori e due donne. Nel terzo sbarco sono stati soccorsi in 39, tra cui tre donne e due minori. Di nazionalità egiziana, Sudan, Pakistan, Eritrea e Bangladesh. L’ultimo, poco fa, con 26 persone, tutti uomini. Sono complessivamente 108 le persone arrivate.