Migranti: Barelli, ‘ora mantenere promesse a Tunisia e pretendere riforme democratiche’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – ?Forza Italia e il Governo hanno sempre sottolineato che il problema dei migranti va affrontato non da un singolo Paese ma da tutta l?Europa e, come sostiene giustamente Tajani, anche dall?Onu e dai playmaker internazionali come gli Usa. Purtroppo, i problemi del continente africano rendono molto complessa la situazione italiana. Bene la visita della von Der Leyen a Lampedusa, così si può rendere conto di quello che accade, ma ora bisogna tradurre in fatti le parole. Occorre mantenere le promesse alla Tunisia e pretendere anche che vengano fatte le riforme di democrazia che mancano?. Così interviene a Tgcom il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

?Serve -aggiunge- la solidarietà, che il nostro Continente sia unito, anche i Paesi del Nord devono sentire come loro questo problema. L?opposizione fa una polemica strumentale su un problema che dovrebbe vedere tutti uniti. Questo Governo è da poco meno di un anno che affronta problemi economici, e non solo, di carattere internazionale. Qui siamo davanti a persone che scappano da un Continente che ha problemi socioeconomici impressionanti. Ciò che questo Governo sta facendo, perché l?Italia da sola non può affrontare questa emergenza, è creare una sinergia. Noi non vogliamo fare polemiche ma chiediamo una convergenza a tutti gli organi internazionali per una strategia di accoglienza?.