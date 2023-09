MeteoWeb

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Noi non siamo irresponsabile come loro quando erano all’opposizione, noi non lucriamo voti sulla pelle dei disperati. Nessuno rema contro ma è evidente che il governo Meloni non ha uno straccio di strategia dei migranti”. Così Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, a Ztl condotto da Francesco Borgonovo.