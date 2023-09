Migranti: Calenda, ‘non è colpa Meloni, parli con Ue, Francia e Germania, ripristinare Sophia’

MeteoWeb

Roma 13 set. (Adnkronos) – “Non è colpa della Meloni se aumentano le persone che arrivano ma di una crisi internazionale. I migranti irregolari, nonostante gli arrivi ogni anno, rimangono sempre gli stessi, 450mila, perchè poi vanno negli altri Paesi europei. Per questo la chiusura delle frontiere è per noi un rischio mortale, perchè invece di andarsene rimangono. Quello che mi sono permesso di suggerire alla Meloni è che lei faccia un’opera con la Commissione europea e con Francia e Germania in maniera che queste frontiere vengano riaperte. Contemporaneamente vanno ristrutturati i centri di accoglienza qui”. Così Carlo Calenda, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.

“Con l’arrivo al Governo -aggiunge- tutte le promesse di blocchi navali e altre cose sono cadute, bisogna ripristinare la missione internazionale europea Sophia, che controllava fuori dalle acque territoriali i confini dell’Europa”.