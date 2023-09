Migranti: Calovini (Fdi), ‘sul tema da Parigi rispetto per l’Italia’

MeteoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Torno da Parigi con la consapevolezza che possono rimanere piccole divergenze, come è normale che sia, ma sul tema migratorio, e non solo, c?è molto rispetto nei confronti dell?Italia e della sua politica estera. Durante il lungo confronto avuto oggi insieme ad alcuni colleghi italiani della commissione Esteri con i deputati francesi dell?Assemblea Nazionale della medesima commissione è emerso chiaramente a tutti che quello dei migranti è un dossier che deve essere affrontato a livello europeo. La presenza della presidente von der Leyen a Lampedusa, a fianco del presidente del Consiglio Meloni, ha colpito molte persone anche a Parigi e la necessità di ripartire dal documento di dieci punti esposto dalla Commissione e fortemente voluto dal governo italiano è un tema assolutamente condiviso anche qui”. Lo dice a Parigi il capogruppo di Fratelli d?Italia in commissione Affari esteri della Camera, Giangiacomo Calovini, a margine dell?incontro tra le due commissioni avvenuto nella giornata di oggi.