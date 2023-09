Migranti: Candiani (Lega), ‘clandestini liberi e ministri in tribunale, questa è l?Italia di sinistra’

MeteoWeb

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Incredibile come quando ci sono di mezzo gli immigrati la ?giustizia? torni a funzionare velocemente. Mentre Matteo Salvini è a processo per aver esercitato nel 2019 le proprie funzioni da ministro dell?Interno che si batteva contro scafisti e clandestini, un giudice di Catania decide oggi di far circolare liberamente sul nostro territorio un tunisino clandestino, che ora annuncia anche che richiederà asilo. Questa è l?Italia che vuole il Pd. Questo è quello che vuole certa sinistra da salotto, che ridicolizza le nostre istituzioni con la farsa di Richard Gere, che dopo essersi prestato come testimonial della sinistra contro Salvini, ha preferito restarsene a Hollywood ai processi da lui tanto sostenuti”. Lo dichiara il deputato della Lega Stefano Candiani.