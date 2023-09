Migranti: Ferrara (M5s), ‘boom richieste asilo, serve soluzione europea’

MeteoWeb

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Nell?Unione europea le domande di asilo nella prima metà del 2023 hanno raggiunto il livello più alto dalla crisi dei rifugiati del 2015-2016. I dati pubblicati oggi dall?Agenzia europea per l’asilo mostrano un incremento boom del 28% di richieste di protezione internazionale rispetto al primo semestre 2022. Il fatto che circa la metà (il 46%) di tutte le domande presentate siano concentrate in soli due Stati membri, e cioè Germania e Francia, dimostra il fallimento del regolamento di Dublino e del principio che obbliga i migranti a presentare domanda e soggiornare nel primo Paese d?arrivo”. Lo dichiara, in una nota, Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 stelle.

“In molti casi l?Italia e i Paesi mediterranei – spiega – sono luoghi di passaggio per raggiungere i Paesi del Nord Europa dove molti migranti hanno già parenti o conoscenti. Negare questo dato di fatto significa negare l?evidenza. Serve dunque una soluzione europea con una riforma del sistema del diritto di asilo che superi definitivamente le strozzature e i paletti presenti nel regolamento di Dublino III e che affermi i valori della solidarietà e della responsabilità in Europa”. “Da tempo il Movimento 5 Stelle lavora al Parlamento europeo per portare avanti proposte di buon senso, mentre il governo Meloni va a braccetto in Ue con chi ha sempre negato soluzioni europee e con chi pensa che ogni singolo Stato membro possa gestire i flussi migratori da solo. Auspichiamo dunque che si tenga conto di tutto questo nel testo ancora in discussione del nuovo Patto sulla migrazione e asilo e che il governo sappia dialogare e convincere gli alleati europei ad agire insieme”, conclude Ferrara.