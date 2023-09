Migranti: Ferrara (M5S), ‘figuraccia di Piantedosi isola Italia’

MeteoWeb

Roma, 28 set. (Adnkronos) – ?La figuraccia del ministro Piantedosi ieri al Consiglio Affari Interni che non ha spiegato la posizione italiana sul Regolamento crisi e ha lasciato anzitempo il vertice dimostra la vera intenzione del governo Meloni. L?obiettivo della destra non è quello di affrontare in modo serio questo fenomeno e risolvere il problema con flussi ordinati e legali, ma quello di fare propaganda. Il Regolamento Crisi aiuterebbe molto il nostro Paese perché, derogando il Regolamento di Dublino come abbiamo sempre chiesto, prevederebbe i ricollocamenti dei migranti negli altri Paesi in casi di afflussi massicci. Inoltre, si prevede una deroga sul ritorno in Italia dei richiedenti asilo da noi registrati e che si sono trasferiti in altri Stati membri e la cessazione della responsabilità del Paese di primo arrivo se la situazione di crisi dovesse durare oltre un anno”. Così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“Nel testo di compromesso del Consiglio sembra trovarsi poi una risposta alle imbarazzanti teorie del complotto di Salvini: si chiarisce infatti che i salvataggi effettuati dalle ONG non possono essere considerati come operazioni di destabilizzazione di un Paese dell?UE. Già al Parlamento europeo, nel marzo scorso, Fratelli d?Italia aveva espresso voto contrario, unitamente alla Lega, sul pacchetto asilo. Evidentemente è troppo forte il richiamo della foresta sovranista e nazionalista, ma così l?Italia ne esce isolata e con la credibilità a pezzi?, conclude.