Migranti: interrogazione Pd a Piantedosi, ‘spieghi cosa accade a Porto Empedocle’

Roma, 18 set. (Adnkronos) – ?Quello che sta accadendo in queste ore a Porto Empedocle e che apprendiamo a mezzo stampa ci lascia senza parole. Chiediamo che il ministro dell?Interno intervenga chiarendo subito la situazione?. Lo chiedono i deputati del Pd Iacono, Provenzano, Barbagallo, Marino e Porta, in una interrogazione al ministro dell?Interno Piantedosi.

?Presso il centro di prima accoglienza di Porto Empedocle – spiegano i deputati dem – si stanno registrando una serie di tensioni legate al sovraffollamento della struttura e ai mancati trasferimenti”.

“Gli organi di informazione riportano la fuga dal centro in questione di alcune centinaia di migranti. Tutto questo è la riprova che questo Governo sta gestendo male ed in modo approssimativo la questione degli sbarchi e dei migranti. È ancora più grave che ciò accada il giorno dopo la visita della Presidente della Commissione UE Von der Leyen e del Presidente del Consiglio italiano a Lampedusa?, concludono i dem.