Migranti: Meloni e Von der Leyen oggi attese anche all’hotspot di Lampedusa

Lampedusa, 17 set. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen sono attese questa mattina anche all’hotspot di Lampedusa. Secondo quanto apprende l’Adnkronos dopo l’arrivo all’aeroporto Melni e Von der Leyen, accompagnate del Prefetto di Agrigento Filippo Romano e dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, andranno nella struttura di contrada Imbriacola, che dopo i trasferimenti di centinaia di migranti, via nave, superano le mille persone circa. Dopo il programma prevede una breve sosta al molo Favaloro, dove avvengono gli sbarchi dei migranti. Successivamente le due politiche toreranno in aeroporto per un incontro con la stampa.