Migranti: Meloni, ‘offrire alternativa, Italia da esempio con Piano Mattei per Africa’

New York, 21 set. (Adnkronos) – Occorre “offrire un?alternativa seria al fenomeno della migrazione di massa, un?alternativa fatta di lavoro, formazione, opportunità nelle nazioni di provenienza, e percorsi di migrazione legale e concordata e dunque anche integrabile. Saremo i primi a dare il buon esempio con il ?Piano Mattei per l’Africa?, un piano di cooperazione allo sviluppo che prende il nome di Enrico Mattei, un grande italiano che sapeva conciliare l’interesse nazionale italiano con il diritto degli stati partner a conoscere una stagione di sviluppo e progresso”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

“Il punto centrale – prosegue – e? che dobbiamo avere il coraggio di rimettere l?uomo, con i suoi diritti, al centro del nostro agire. Un principio apparentemente scontato, che tuttavia scontato non è più. Nazioni vengono invase, la ricchezza si concentra sempre di più, la povertà dilaga, si riaffaccia la schiavitù, tutto sembra voler mettere a repentaglio la sacralità dell?essere umano”.