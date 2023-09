Migranti: Musumeci, ‘qualcuno ha pensato fosse geniale sparare su Gheddafi, amico Europa’

MeteoWeb

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Qualcuno ha pensato fosse geniale sparare su Gheddafi, che invece era un amico dell’Europa, era un facilitatore”. Lo dice Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ospite del meeting di Ecr, in corso a Scilla in Calabria, nel merito della nuova centralità del Mediterraneo.

“I migranti oggi diventano una possibile soluzione alla mancanza della forza lavoro alle imprese a patto che li sottraiamo ai ricatti della mafia e a patto che loro capiscano di dover rispettare le nostre tradizioni e le nostre leggi, ma noi non possiamo vergognarci del nostro Dio per fare un favore a loro”, spiega. “L’immigrazione, però, non è la soluzione alla denatalità, perché altrimenti siamo destinati a fallire”, conclude Musumeci.