Migranti: Pd a Meloni, ‘ricostruzioni deliranti, in imbarazzo per fallimento clamoroso’**

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni è in imbarazzo per il clamoroso fallimento delle sue politiche sull’immigrazione. Si tratta di una ricostruzione delirante dei meccanismi di redistribuzione, la realtà è che non ha in mano nessuna soluzione”. Così Pierfrancesco Majorino, responsabile immigrazione della segreteria di Elly Schlein, interpellato dall’Adnkronos replica alle accuse della premier Giorgia Meloni in Cdm secondo cui le proposte Pd sarebbero “indifendibili” con il “rischio di un effetto boomerang” in tema di redistribuzione dei migranti a livello europeo.