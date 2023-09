Migranti: Ruffino (Az), ‘sbagliato alimentare scontro con Berlino’

MeteoWeb

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Non è difficile riconoscersi nelle parole del presidente leghista del Friuli, Massimiliano Fedriga, quando afferma che la scelta di Berlino di finanziare le ong ‘non è lungimirante’ ma ‘non è contro l?Italia’. Fedriga non è né un estremista né un moderato: è solo un leghista che recita molto bene la parte di ‘moderato’ che gli assegna il copione per bilanciare il radicalismo di Salvini e altri. La questione vera è l?insipienza di chi pensa di alimentare lo scontro con Berlino con il proposito di ricavarne un utile elettorale”. Così Daniela Ruffino, deputata di Azione.

“Ritengo personalmente una scelta miope quella di attaccare la Germania accusandola di voler destabilizzare il governo Meloni quando lo stesso governo sa benissimo che senza l?accordo di Berlino e Parigi nessuna seria misura può essere presa per contenere il flusso ininterrotto di migranti – prosegue -. Trattare, come bene sta facendo la presidente Meloni, con Macron e von der Leyen per rafforzare le misure di contenimento dei flussi. Tramontata l?ipotesi di redistribuzione, per colpa di Polonia e Ungheria, altro non resta da fare se non contare sulla capacità persuasiva di Francia e Germania presso gli altri partner europei allo scopo di rimettere in piedi una missione come Mare Nostrum e riattivare il ruolo di Frontex per il controllo delle frontiere e lo smaltimento delle domande di asilo”.