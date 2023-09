Migranti: Tajani, ‘polveriera Africa è già esplosa’

MeteoWeb

New York, 18 set. (Adnkronos) – “La situazione nella polveriera Africa non è esplosiva, è già esplosa. E’ in atto uno spostamento di milioni e milioni di persone e non ci sono muri che tengono: guardate alla storia delle invasioni barbariche, non vennero fermate dall’esercito romano”, seppur si trattasse dell'”esercito più forte della storia militare”. Lo dice il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti al suo arrivo al consolato italiano di New York, alla vigilia dell’Assemblea generale dell’Onu.

Presente anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: “interpreto la sua presenza stasera – ha detto Tajani al riguardo – come un segnale di vicinanza all’Italia rispetto a un problema in cui l’Italia non può essere lasciata sola, ma che non può essere risolto nemmeno dalla sola Europa, cosa che dirò alle Nazioni Unite”.