Milano: indagine figlio La Russa, trovate tracce biologiche maschili

Milano, 25 set. (Adnkronos) – “Tracce biologiche maschili” sono state trovate sui campioni repertati alla presunta vittima di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, indagato per violenza sessuale per il presunto stupro avvenuto tra il 18 e il 19 maggio scorso a Milano. Risulta indagato dalla procura di Milano anche e l’amico Tommaso Gilardoni deejay della festa esclusiva ‘Eclipse’ che avrebbe dormito a casa La Russa.

Al momento il dato biologico estratto consente solo di parlare di tracce biologiche maschili – non si sa se saliva, sudore o sperma – dalle quali bisognerà provare ad estrarre profili di uno o più Dna, qualora il reperto sia qualitativamente e quantitativamente idoneo a restituire una sequenza completa. Solo allora, nei modi e nei tempi che deciderà l’aggiunto Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro, si potrebbe procedere con il richiedere il loro profilo genetico ai due indagati.

Aver trovato tracce biologiche maschili è un elemento ‘neutro’: non indica necessariamente uno stupro, può restituire solo un contatto. “Leonardo, supino nel letto con me anch’esso nudo mi disse: siamo venuti qui dopo la discoteca, con la mia macchina, mi confermò che sia lui e sia il suo amico avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa” si legge nella denuncia della 22enne che si era fatta visitare alla Mangiagalli. Accusa sempre respinta dalla difesa di La Russa, così come da persone vicine all’altro indagato.