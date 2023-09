Mo: Hamas e Jihad islamica chiedono cessate il fuoco in campo profughi in Libano

MeteoWeb

Beirut, 14 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Movimento di Resistenza Islamica (Hamas) e la Jihad islamica hanno chiesto un cessate il fuoco immediato nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh, situato alla periferia della città libanese di Sidone, il giorno dopo la morte di sette persone in nuovi scontri che hanno portato a 15 il numero totale dei decessi dall?inizio dei combattimenti. Entrambi i gruppi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sulla “gravità di ciò che sta accadendo ad Ain al Hilweh” e si rammaricano che gli scontri “abbiano provocato decine di morti e feriti, causato la distruzione di case e proprietà e lo sfollamento di molte persone”.

“Questi scontri vanno contro la volontà del popolo palestinese e vanno solo a vantaggio del nemico palestinese e dei progetti sospetti contro i campi palestinesi per eliminare il problema dei profughi”, hanno sottolineato, aggiungendo che l’obiettivo del cessate il fuoco è la sicurezza e la stabilità” del Libano, come riferisce l’agenzia di stampa statale libanese Nna.