Moda, Onorato (Roma Capitale): “Con Fashion & Talents si torna dove è nata l?Alta Moda”

Roma, 21 set. (Adnkronos) – ?Possiamo dire che si tratta di un ritorno a casa, dove l?Alta Moda è nata. Da Valentino, alle Sorelle Fontana, a Fendi. Qui a Piazza di Spagna si respira il mito della moda?. Queste le parole di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda di Roma, poco prima dell?inizio di Fashion & Talents, sfilata-evento organizzata per la quinta edizione nella Capitale.

?Da un anno e otto mesi siamo molto impegnati nel recupero di questa ricchezza che porta molti posti di lavoro ed è di fondamentale importanza per il turismo – ha proseguito Onorato -. L?Accademia del Lusso è sempre protagonista di grandissime produzioni e quello a cui stiamo assistendo non ha nulla da invidiare alla grande moda internazionale?.

?Qui nascono grandi talenti, con Roma che mantiene i suoi primati sulla produzione e sulla crescita di quest?ultimi. Non a caso – ha aggiunto l?Assessore – solo qualche mese fa l?Accademia era da noi in Campidoglio e stiamo notando un forte ritorno sul quale stiamo investendo?.