Montagna: turisti stranieri imboccano strada vietata e uno si infortuna, salvi

MeteoWeb

Milano, 20 set. (Adnkronos) – Si erano incamminati lungo un sentiero chiuso al transito, quando uno dei due si è infortunato ad una gamba non riuscendo più a proseguire. E’ ciò che è accaduto nel pomeriggio di oggi tra le montagne del varesotto a due turisti stranieri che sono stati portati in salvo dagli uomini della stazione di Varese del Soccorso alpino, XX Delegazione Lariana.

I due escursionisti avevano imboccato la strada tagliafuoco che porta da Cittiglio al sasso del ferro, il cui transito è vietato. Uno dei due è stato colpito da un sasso e ha riportato un trauma a una caviglia; non riuscendo a proseguire hanno chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto i tecnici del Soccorso alpino, con due squadre della stazione di Varese, che hanno raggiunto la persona infortunata e hanno dato supporto alle operazioni dell?elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

L?intervento è terminato nel tardo pomeriggio.