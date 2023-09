Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro a ‘Poor Things’ di Lanthimos

MeteoWeb

Venezia, 09 set. – (Adnkronos) – È andato al film inglese ‘Poor Things’ del regista greco Yorgos Lanthimos il Leono d’Oro per il Miglior film del concorso principale della Mostra del Cinema di Venezia 2023. Ad assegnarlo la Giuria di Venezia 80, presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi, dopo aver visionato i 23 film in competizione.? Matteo Garrone, con il film ‘Io Capitano’, si è invece aggiudicato il Leone d’Argento per la migliore regia.

“Questo film racconta la storia di una creatura meravigliosa e non esisterebbe senza Emma Stone che è un’altra creatura meravigliosa. Questo film è suo, senza di lei non esisterebbe”, ha detto il regista greco Lanthimos dopo la premiazione. “Grazie al festival di Venezia – ha aggiunto – che ha accettato questo film. Per realizzarlo ci sono voluti un po’ di anni e abbiamo atteso che l’industria cinematografica fosse pronta per accoglierlo. Il cast non può festeggiare ora il premio e speriamo di poterlo fare il prima possibile tutti insieme. Il mio augurio è che presto si risolva lo sciopero di Hollywood, è nell’interesse di tutti”.

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile dei film del concorso principale della Mostra è stata assegnata all’attore statunitense Peter Sarsgaard protagonista del film ‘Memory’ di Michel Franco. La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile è andata quidi all’attrice e cantante statunitense Cailee Spaeny per il film ‘Priscilla’ di Sofia Coppola.

Il film giapponese ‘Aku wa sonzai shinai (Il diavolo non esiste)’ di Ryusuke Hamaguchi si è aggiudicato il Leone d?Argento ? Gran Premio della Giuria.

Il Premio per la Migliore Sceneggiatura è andato a Pablo Larraìn e Guillermo Calderòn per il film cileno ‘El Conde’ diretto dallo stesso Larraìn.

Il film ‘Zielona Granica (Green Border)’ della regista polacca Agnieszka Holland si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria del Concorso.

Il film ungherese ‘Magyarázat mindenre (Explanation for everything) di Gábor Reisz ha vinto il Premio per il miglior film della sezione Orizzonti. A decretarlo la giuria di Orizzonti, presieduta da Jonas Carpignano e composta da Kaouther Ben Hania, Kahlil Joseph, Jean-Paul Salomé e Tricia Truttle dopo aver visionato i 18 lungometraggi e i 13 cortometraggi in concorso.

L’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti con ‘Felicità’, proposto nella sezione Orizzonti Extra della Mostra di Venezia, ha ricevuto il Premio degli Spettatori – Armani Beauty.

Il regista romano Enrico Maria Artale si è aggiudicato il Premio per la Migliore Sceneggiatura della sezione Orizzonti con il film ‘El Paraíso’, diretto dallo stesso Artale.

L’attrice, cantante e presentatrice televisiva colombiana Margarita Rosa De Francisco si è aggiudicata il Premio per la migliore interpretazione femminile della sezione Orizzonti della Mostra di Venezia per il film ‘El Paraíso’ del regista romano Enrico Maria Artale.

‘Una sterminata domenica’ del regista di Ardea (Roma) Alain Parroni ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria Orizzonti.

“Sono onorato di ricevere questo premio al festival di Venezia, dove tanti altri grandi maestri cinesi sono stati premiati nel passato e da cui io devo ancora imparare tanto. Questo premio per me è uno straordinario incoraggiamento”. Lo ha detto il regista cinese Lee Hong-Chi ricevendo il Leone del Futuro – Premio Venezia opera prima ‘Luigi De Laurentiis’ per il film ‘Ai shi yi ba qiang (love is a gun)’, una coproduzione tra Hong Kong, Cina e Taipei Cinese.

Il Premio Marcello Mastroianni, dedicato a un giovane attore emergente, della Mostra di Venezia 2023 è andato a Seydou Sarr per il film ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone.