Nadef: Rizzetto (FdI), ‘lavoriamo per stabilità famiglie, lavoratori e imprese’

Roma, 29 set. (Adnkronos) – ?I numeri della Nadef tengono in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l?aumento dei tassi d?interesse e anche la guerra in Ucraina, che ha comportato un aumento del costo delle materie prime. Il governo di fronte ad un rallentamento dell?economia e all?andamento dell?inflazione ha risposto con misure a sostegno delle famiglie, in particolare di quelle con redditi più bassi. Interventi che vogliamo confermare anche per il 2024 a partire dal taglio del cuneo fiscale sul lavoro”. Così in una nota il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI).

“Il nostro obiettivo – prosegue – è di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa e strutturale nel corso della legislatura. Come ha detto il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ?i numeri della Nadef sono numeri seri in previsione di una legge di bilancio che sarà estremamente seria?. Stiamo lavorando per dare stabilità a famiglie, lavoratori e imprese?.