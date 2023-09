Nadef: Turco (M5S), ‘con Meloni crollo crescita e buco entrate fiscali’

MeteoWeb

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – ?Forse è arrivato il momento che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell?Economia Giancarlo Giorgetti prendano definitiva visione delle tabelle inserite nella Nadef, da loro stessi approvata, e di quelle predisposte nei giorni precedenti dall?Istat. Scoprirebbero che le loro (non) politiche economiche hanno fatto tornare il Paese nel pantano della crescita zero, con conseguente buco nelle entrate fiscali. È questa la vera causa della carenza di risorse per aiutare davvero gli italiani alle prese con i mostruosi rincari dei generi alimentari, della benzina, dei mutui”. Così il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e già sottosegretario a palazzo Chigi nel governo Conte II.

“Scoprirebbero inoltre – continua – che il rapporto debito/Pil è crollato proprio negli anni delle politiche espansive messe in campo dal governo Conte II, comprensive del Superbonus. E questo è accaduto nonostante il cambiamento del principio contabile imposto da Eurostat, che ha obbligato a contabilizzare nel deficit degli anni precedenti il valore degli investimenti legati all?agevolazione. E? davvero stucchevole ascoltare la continua e lamentosa narrazione secondo la quale il debito pubblico adesso non diminuirà per colpa del Superbonus, quando la drammatica realtà è che nei prossimi anni il debito in rapporto al Pil non diminuirà proprio a causa dell?azzeramento del ritmo di crescita inflitto al Paese dal Governo”.

“La verità, se soltanto si avesse un minimo di onestà intellettuale, è che proprio la crescita record del biennio 2021-2022, anni più direttamente incisi dalle politiche di investimento del governo Conte, ha permesso al debito di ridursi dal 155% del Pil nel 2020 al 140% previsto dallo stesso Giorgetti per fine 2023, per un calo di 15 punti di debito pubblico in 3 anni, un abbattimento mai visto prima in Italia. Questo dimostra che solo grazie alla crescita economica, sostenuta da politiche espansive orientate agli investimenti, si riduce il debito pubblico, creando ricchezza e benessere tra cittadini e imprese. Questa è la vera funzione di un governo responsabile. Il M5S si opporrà con ogni mezzo istituzionale alle politiche d?austerità del governo Meloni e alla crescita zero?, conclude.