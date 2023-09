Nagorno: Baku, ‘garantiremo diritti e sicurezza armeni del Karabakh’

MeteoWeb

Baku, 29 set. (Adnkronos) – L’Azerbaigian assicurerà che i diritti e la sicurezza degli armeni nel Karabakh siano protetti e ha già delineato la propria visione di reintegrazione per loro. Lo ha detto il presidente Ilham Aliyev al secondo Forum nazionale di pianificazione urbana a Zangilan, precisando che “dichiariamo ufficialmente che i diritti e la sicurezza della popolazione armena del Karabakh saranno protetti. Abbiamo già presentato alla comunità armena del Karabakh la nostra visione di reintegrazione; cioè, i loro diritti religiosi, educativi, culturali, e tutti gli altri saranno rispettati come previsto nelle convenzioni internazionali firmate dall’Azerbaigian in conformità con la sua costituzione e gli obblighi internazionali”.