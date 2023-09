Napolitano, Mulè (FI), ‘oggi giorno dell’omaggio non dei distinguo’

MeteoWeb

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Sono venuto a rendere omaggio a un servitore dello Stato che per tutta la sua vita ha onorato le Istituzioni”, così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, lasciando la camera ardente allestita al Senato dove si è intrattenuto alcuni minuti con i familiari del Presidente emerito della Repubblica e dopo aver reso omaggio al feretro dell’ex Capo dello Stato.

“Oggi non è il giorno dei distinguo, oggi si rende omaggio a un servitore della Patria”, ha risposto Mulè a chi gli chiedeva un commento sul ruolo del presidente Napolitano nel 2011 in occasione dell’avvicendamento del governo Berlusconi con quello guidato da Mario Monti.