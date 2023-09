Napolitano: Tajani, ‘non fece di tutto per non far cadere governo Berlusconi, ma andiamo avanti’

MeteoWeb

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Napolitano e Berlusconi, due personalità differenti. Ma Napolitano nel 2011 non fece di tutto per non far cadere il governo Berlusconi. Io non ero d?accordo. Ma andiamo avanti”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani Tajani al Tg4, aggiungendo che “ricorderemo Berlusconi nella tre giorni di Paestum, un Berlusconi che guarda al futuro, e la sua politica di abbassare le tasse”.