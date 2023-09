Ocse: taglia stime Italia, in 2023 e 2024 Pil solo +0,8%

MeteoWeb

Roma, 19 set.- (Adnkronos) – In uno scenario di crescita globale moderata, l’Ocse taglia le stime di crescita dell’Italia nel biennio 2023-24. Nell’aggiornamento dell’Economic Outlook l’organizzazione abbassa in entrambi gli anni l’andamento del Pil a +0,8% con una riduzione – rispetto alle stime di giugno – di 0,4 punti per il 2023 e di 0,2 punti nel prossimo anno. Il nostro paese mantiene poi – secondo l’Ocse – uno dei livelli più elevati di inflazione quest’anno, con una previsione di crescita dei prezzi al 6,1% nel 2023 (anche se con un taglio dello 0,3%) mentre nel 2024 dovrebbe frenare al +2,5% (-0,5%), attestandosi al livello più basso fra le economie europee, e meno anche di Usa e Regno Unito. Quanto all’inflazione ‘core’ per quest’anno la previsione per l’Italia è di una crescita al 4,7% e al 3% nel 2024.