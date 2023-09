MeteoWeb

New York, 19 set. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è atterrata in serata a New York per prendere parte ai lavori della 78esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ad accompagnare la presidente del Consiglio nel suo ‘esordio’ all’Unga anche la figlia, la piccola Ginevra, che ha compiuto 7 anni nei giorni scorsi.