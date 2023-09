Pallavolo: azzurri sognano il bis europeo, per l?oro sfida alla pari con la Polonia

MeteoWeb

Roma, 15 set. – (Adnkronos) – Dopo un anno sarà ancora Italia-Polonia. Se l?anno scorso la sfida tra le due squadre valeva il titolo mondiale, vinto dagli azzurri, questa volta ci si gioca il posto sul tetto più alto d?Europa, con la formazione di Ferdinando De Giorgi chiamata a difendere il titolo conquistato due anni fa. Verso la strada del bis c?è lo spauracchio polacco, per una sfida tra due formazioni arrivate imbattute all?ultimo atto. Numeri che giustificano il grande equilibrio in quota sia per i betting analyst di Sisal e Goldbet, che vedono la sfida tra le due nazionali totalmente alla pari: si gioca infatti tra 1,87 e 1,92 il successo dell?Italia, stesse identiche quote della Polonia, che dopo aver perso un anno fa in casa, cercherà di vendicarsi nella sfida in programma sabato sera a Roma.