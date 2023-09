Pallavolo: De Giorgi, ‘è stata una battaglia, ragazzi sono stati guerrieri’**

MeteoWeb

Bari, 12 set. (Adnkronos) – “E’ stata una battaglia, lo avevamo detto, e si è confermata così visto che loro, in alcuni fondamentali come la battuta spingono, noi qualcosina abbiamo concesso di foga ma siamo stati guerrieri. I ragazzi sono stati bravi perché sono rimasti sempre in campo lottando e cercando di trovare soluzioni e questo ci ha permesso di vincere al quinto set una partita bella, con un po’ di sofferenza per chi l’ha guardata. Chi arriva ai quarti ha sostanza, e a pallavolo sa giocare”. Lo ha detto il ct azzurro Fefè De Giorgi a Sky dopo il sofferto successo 3-2 sull’Olanda che ha regalato agli azzurri la semifinale degli Europei di pallavolo con la Francia. “Nel quarto set abbiamo iniziato a non costruire bene in attacco, ad avere un po’ di fretta sulle palle alte, l’errore nostro è stato lasciarli andare troppo, siamo arrivati a poco, è stato un peccato concedere quel vantaggio iniziale, abbiamo fatto uno sforzo enorme, non ce l’abbiamo fatta ma è servito per il set dopo”, ha aggiunto il ct azzurro.

La squadra è rimasta anche scossa dall’infortunio di Russo. “Sono ragazzi molto legati, il fatto di averlo visto farsi male e uscire credo abbia un po’ destabilizzato l’animo e i ragazzi si sono troppo concentrati su quella cosa. Adesso vediamo, è una distorsione, bisogna vedere l’entità, certo i tempi sono veramente stretti. Anzani? Bella notizia, lo salutiamo e credo venga a Roma, siamo contenti che abbia superato questo momento”, ha concluso De Giorgi.