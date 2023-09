MeteoWeb

Bruxelles, 3 set. – (Adnkronos) – L’Italia chiude con un amaro 4° posto l’Europeo di pallavolo femminile. Dopo la sconfitta in semifinale per 3-2 con la Turchia le azzurre perdono anche la sfida per il bronzo con l’Olanda. A Bruxelles nella finalina le ‘orange’ si impongono 3-0 con parziali di 25-23, 28-26, 25-20.