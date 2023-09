Parigi 2024: Mornati guida visita a impianti e villaggio olimpico per tecnici di 22 discipline

MeteoWeb

Parigi, 23 set. – (Adnkronos) – Si intensificano i contatti con Parigi in vista dei prossimi Giochi Olimpici 2024. Dal 24 al 27 settembre una delegazione di Commissari tecnici di 22 discipline olimpiche insieme con i vertici della Preparazione Olimpica del Coni guidati dal Capo Missione e Segretario generale Carlo Mornati visiteranno la capitale francese per perfezionare la logistica, la gestione degli allenamenti e i trasporti al fine di poter offrire le migliori condizioni per gli atleti nel periodo olimpico. Insieme con i responsabili del Comitato Organizzatore sono previste visite al Villaggio Olimpico e poi divisi in gruppi i DT effettueranno sopralluoghi nelle diverse aree dove sono concentrati i campi di gara e di allenamento. Oltre alle visite sui campi e nei palazzetti ormai in via di definizione sono stati predisposti una serie di incontri tematici con i responsabili d?area dell?organizzazione di Parigi 2024 per approfondire i vari aspetti e le criticità. Le visite e gli incontri rientrano in un più ampio programma di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024 che proseguirà anche nei mesi successivi a stretto contatto tra le direzioni tecniche federali e gli uffici della Preparazione Olimpica del Coni come già avvenuto in nelle precedenti edizioni.

Carlo Mornati con il Direttore della Preparazione Olimpica, Alessio Palombi, il Direttore della Comunicazione Danilo di Tommaso, il Responsabile dell?Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, Giampiero Pastore e il Responsabile Marketing, Lorenzo Pellicelli, seguiranno le visite e gli incontri con i seguenti Direttori e Commissarie tecnici: Antonio La Torre (DT Atletica Leggera), Cesare Butini (DT Nuoto), Vincenzo De Luca (DT Arrampicata Sportiva), Lorenzo Pugliese ( DT Badminton), Paola Porfiri (Team Manager – Ginnastica Ritmica), Alberto Tappa (SG Federazione Pugilistica Italiana), Oscar Bertone (DT Tuffi), Carlo Silipo (CT Pallanuoto Femminile), Gianluca De Dominicis (DT Internazionale ? Danza Sportiva), Stefano Cerioni (DT Scherma ? Fioretto), Dario Chiadò ( DT Scherma ? Spada), Nicola Zanotti ( DT Scherma ? Sciabola), Sante Spigarelli (Presidente Commissione Tecnica Nazionale – Tiro con l?Arco), Laura Di Toma (DT Judo), Salvatore Avanzato (DT Lotta), Oreste Perri (DT Canoa ? Velocità), Francesco Iacobelli (Settore Tecnico ? Canoa Slalom), Francesco Cattaneo (DT Canottaggio), Andrea Valentini (DT Pentathlon Moderno), Roberto Amadio (Team Manager Ciclismo), Roberto Pentrella (SG Federazione Ginnastica d?Italia), Piero Capannini (Responsabile Rappresentative Nazionali – Skateboarding).