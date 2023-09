Pd: Picierno, ‘dispiacere per addii, riflettere su disagio’

MeteoWeb

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Ho letto con dispiacere e rammarico la notizia dell?addio di Pippo Rossetti e Cristina Lodi e di altri 29 tra dirigenti ed eletti del Pd che in Liguria sono transitati in Azione”. Così Pina Picierno del Pd.

“Pur non condividendone le ragioni e le modalità, occorre riflettere con attenzione e cura sul disagio che sta investendo un numero notevole di amministratori locali e settori importanti del nostro elettorato. Personalmente considero da sempre il Pd un partito plurale e con regole democratiche certe, tanto da considerare tutte le scissioni e gli addii come una ferita profonda e non rimarginabile, ma il disagio non va banalizzato o liquidato. Dobbiamo interrogarci su quello che sta accadendo per continuare ad essere, come siamo sempre stati, una comunità politica inclusiva e plurale”.