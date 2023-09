Pichetto Fratin: “Puntiamo ad avere un centinaio di gestori”

MeteoWeb

Roma, 06 set. – (Adnkronos) – ?Abbiamo un sistema idrico che è composto da quasi 2400 gestori, molti ancora in economia. Il percorso avviato è quello degli ambiti territoriali per arrivare ad avere un centinaio di gestori che hanno la robustezza per programmare e fare investimenti e creare un sistema acquedottistico che non abbia il 40% di perdite?. Così il ministro dell?Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento all?evento ?Acqua = Sviluppo?, organizzato da Acea e Il Tempo a Palazzo Wedekind, a Roma.

?Per le bollette stiamo facendo le valutazioni in questi giorni rispetto a quello che è l?andamento dei prezzi di ancoraggio che sono quelli delle forniture, del gas in particolare. Ci sono anche una serie di simulazioni che riguardano eventuali interventi sociali; attendiamo il punto di caduta principalmente sotto l?aspetto del ministero dell?economia, perché è una questione di capacità di bilancio?. Ha detto il ministro dell?Ambiente. Sui carburanti ?vale lo stesso ragionamento, il prezzo al barile è salito notevolmente pertanto bisognerà valutare i riflessi del prezzo al barile?. Eventuali sostegni ?sono una valutazione da farsi questo mese?.

Sullo stop ai veicoli Euro 5 in Piemonte dal 15 settembre “sono pronto con un decreto che porterò al Consiglio dei ministri domani. Il decreto prevede una serie di azioni di blocco delle azioni della delibera regionale e una ripresa degli accordi del 2017, con una verifica dello stato di attuazione e del cronoprogramma dei nuovi interventi a partire dal 2024”, ha spiegato il ministro.