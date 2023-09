Pil: Conte, ‘Meloni rimedi ai propri errori, il tempo della propaganda è scaduto’

MeteoWeb

Roma, 1 set (Adnkronos) – “Due consigli non richiesti a Giorgia Meloni, per il bene dell’Italia: smettere di dare sempre la colpa a qualcun altro e, piuttosto, rimboccarsi le maniche per rimediare ai propri errori”. Lo scrive Giuseppe Conte in un post su Facebook.

“Fino ad oggi si è vantata per la crescita del Pil italiano, che in realtà è letteralmente crollato a causa dell?inerzia e dell?incapacità del Governo, che sta dilapidando l?eredità di crescita di quasi l?11% nel biennio 2021-2022, frutto delle misure su cui ho investito quando ero al Governo. Misure che questo Governo ha cancellato, tagliato e demonizzato”, spiega il leader del M5s.

“Oggi Meloni raccoglie quello che ha seminato in tutti questi mesi a Palazzo Chigi, con il cappello in mano di fronte ai falchi dell’austerità: il Pil cala dello 0,4% nel secondo trimestre del 2023 e torniamo dietro a Francia e Germania”, scriva ancora Conte.

(Adnkronos) – “Non solo. A luglio 2023 gli occupati diminuiscono (-73mila) e aumentano i disoccupati (+37mila) e gli inattivi (+14mila). Questo il primo pessimo risultato del governo Meloni dopo una legge di bilancio austera e dopo il ?Decreto precarizzazione?, adottato lo scorso primo maggio”, prosegue.

“Si registra un netto calo dell?indice di fiducia delle imprese e Confesercenti lancia l?allarme stimando la chiusura di 24mila negozi entro fine anno. Meloni guardi in faccia la realtà, il tempo della sua propaganda – siamo ormai a un anno di governo – è scaduto”, conclude Conte.