Ponte Messina: Loizzo (Lega), ‘smentito chi scrive con rancore e rabbia’

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “L?altro giorno Gramellini ha insinuato che non ci saranno euro per il ponte: è splendido quando i fatti smentiscono e smentiranno gli arroganti come lui, che per anni hanno incassato soldi pubblici della Rai e ora scrivono con rancore e rabbia. A lui e ai numerosi colleghi che insultano Salvini, anche sui social personali, come successo ieri a una giornalista del Corriere che ha dato del cretino al ministro, i nostri migliori sorrisi”. Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.