Rugby: Coppa del Mondo, copertura televisiva senza precedenti, gare in diretta su Rai e Sky

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – La Rugby World Cup è pronta a partire con una copertura senza precedenti per l?Italia da partite delle emittenti nazionali. Gli incontri della Coppa del Mondo 2023 saranno trasmessi da Rai e Sky. RaiSport e Rai 2 proporranno in diretta 19 partite della competizione, tra cui tutte quelle della Nazionale Italiana durante la fase a gironi, mentre Sky invece trasmetterà tutti i 48 incontri della rassegna iridata, dalla gara inaugurale fino alla finalissima del 28 ottobre, in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su Now. La rassegna iridata prenderà il via dallo Stade de France di Parigi il prossimo 8 settembre, quando i padroni di casa della Francia affronteranno i tre volte campioni del mondo della Nuova Zelanda.

Le due formazioni sono entrambe inserite nel girone A con Italia, Namibia e Uruguay. Gli Azzurri di coach Crowley esordiranno contro la Namibia il giorno successivo, sabato 9 settembre 2023, con calcio d?inizio programmato alle 13 allo Stade Geoffroy Guichard di Saint-Etienne. Quella di Rai e Sky è una proposta mai vista prima in Italia, per quantità di partite e di approfondimenti dedicati che saranno trasmessi dal servizio pubblico e dalla rete privata. Una proposta resa fruibile non solo da casa, ma anche via streaming.

La programmazione delle gare dell?Italia nella prima fase della Rwc 2023 in diretta su Rai 2, Sky Sport e in streaming su Now: 9 settembre 2023: Italia-Namibia (calcio d?inizio ore 13); 20 settembre 2023: Italia-Uruguay (calcio d?inizio ore 17.45); 29 settembre 2023: Nuova Zelanda-Italia (calcio d?inizio ore 21.00); 6 ottobre 2023: Francia-Italia (calcio d?inizio ore 21.00).