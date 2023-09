Rugby: Innocenti, ‘obbiettivo giocarci i quarti con la Francia’

MeteoWeb

Milano, 6 set. (Adnkronos) – “La federazione in questi anni si sta impegnando molto per migliorare la qualità nel nostro mondo, e per l’Italia un salto di qualità sarebbe quello di vincere le partite contro squadre che in questo momento sono strutturalmente più forti di noi, cioè Nuova Zelanda e Francia”. Lo ha detto Marzio Innocenti, presidente della Federazione italiana Rugby, alla presentazione a Milano del palinsesto televisivo di Sky a copertura dell’evento mondiale, L’auspicio del numero uno della Fir è quello di potersi giocare i quarti in uno scontro da dentro o fuori con la Francia, alla vigilia dell’inizio di un girone sulla carta durissimo per gli azzurri. “Grazie a Sky, partner importantissimo di elevatissima qualità, che aiuta il nostro sport. Siamo alla vigilia di questo importante evento e avere anche un partner che presenta in tv le gare dell’Urc è importantissimo per noi, avevamo delle difficoltà ma ne stiamo uscendo bene”, ha aggiunto Innocenti.