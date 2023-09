Russia: media, ‘guasto tecnico, si schianta bombardiere russo’

MeteoWeb

Mosca, 20 set. (Adnkronos) – Un jet supersonico russo Su-34 si è schiantato stamattina in Russia. Lo hanno riferito i media statali russi, citando il ministero della Difesa di Mosca e aggiungendo che l’aereo si è schiantato in un campo nell’oblast di Voronezh in seguito all’espulsione di entrambi i membri dell’equipaggio.

Secondo il canale telegrafico russo Baza, dai dati preliminari l’incidente sarebbe stato causato da un guasto al carrello di atterraggio dell’aereo. Il Su-34 è un cacciabombardiere in grado di colpire bersagli fino a quasi 1.000 chilometri di distanza e di trasportare 12 tonnellate di bombe e missili.