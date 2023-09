Russia: Putin-Kim, ambasciatore russo, ‘noi liberi di interagire con chi vogliamo’

MeteoWeb

Washington(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno cercando di presentare un dialogo produttivo tra Russia e Nordcorea come un fattore di instabilità nel mondo, il che provoca non solo sconcerto, ma anche rifiuto. E’ l’opinione espressa dall’ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov, commentando le dichiarazioni dei funzionari americani riguardo alla visita del leader nordcoreano Kim Jong-un in Russia.

“Gli Stati Uniti non hanno il diritto di insegnarci come vivere. La Russia, una potenza nucleare responsabile, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è in grado di decidere autonomamente con chi interagire. Il dialogo nordcoreano come fattore di instabilità nel mondo causa non solo sconcerto, ma anche rifiuto”, ha detto il diplomatico su Telegram.