Ryanair: Gelmetti (Fdi), ‘bene Antitrust, ministro Urso ci aveva visto lungo’

MeteoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “L?ennesima istruttoria avviata in queste ore ai danni di Ryanair riprova, ancora una volta, che sussiste un grosso problema di concorrenza e di trasparenza nel mercato dei voli e che l?oligopolio instauratosi negli anni altro non fa che danneggiare l?utente e le imprese che operano nel comparto turistico. Bene l?Antitrust per questa istruttoria a tutela delle agenzie di viaggio, l?ennesima nei confronti della compagnia aerea guidata dall?istrionesco Michael O’Leary, che ha già collezionato 11 sanzioni per condotte scorrette”. Lo ha affermato il senatore di Fratelli d?Italia Matteo Gelmetti.

“Nei giorni scorsi O’Leary ha bollato come illegali le proposte del governo: nei fatti, però, le uniche cose poco legali fino a ora effettivamente riscontrate sono certi comportamenti della sua compagnia – ha aggiunto Gelmetti -. Il ministro Urso ci aveva visto lungo, puntando i riflettori del governo e dell?opinione pubblica su queste dinamiche: il potenziamento dell?Antitrust è la giusta direzione da intraprendere per evitare che il mercato dei voli continui a essere un far west in balia delle compagnie che possono vantare una posizione dominante”.