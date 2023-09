Salario minimo: Schlein, ‘la destra sta frenando, Pd darà battaglia su tutele lavoratori’

MeteoWeb

Roma, 6 set (Adnkronos) – “La Spagna e’ un Paese dove, nel corso del governo Sanchez, hanno aumentato il salario minimo fino a 1.080 euro. In Italia ancora non c’è e la destra sta frenando. Il Pd, insieme ad altre forze dell’opposizione, e’ impegnato su questa battaglia e a raccogliere firme in tutto il Paese per dire che sotto i 9 euro all’ora non è lavoro ma sfruttamento”. Lo ha detto Elly Schlein a margine del dibattito sul lavoro alla festa dell’Unità di Ravenna con Yolanda Diaz e Andrea Orlando.

“Accanto a questo faremo grandi battaglie per abolire gli stage gratuiti e per regolare il nuovo lavoro digitale -ha spiegato la segretaria del Pd-. Una piattaforma sul lavoro che guardi a recuperare la tutela, a contrastare chi ha voluto cercare di aumentare la produttività riducendo il costo del lavoro e la tutela dei lavoratori”.