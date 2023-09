MeteoWeb

Agrigento, 30 set. (Adnkronos) – “Sotto i 9 euro non si può chiamare lavoro perché è sfruttamento, quella per il salario minimo è una battaglia imprescindibile del Pd”. Così la segretaria Elly Schlein alla chiusura della festa dell’unità di Agrigento. “Stiamo discutendo pure su come potenziare i servizi negli enti locali perché il governo Meloni nella scorsa manovra non ha messo nemmeno un euro”.